В Одесской области прогремел взрыв
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказалась Одесская область.
Вечером 5 июня в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.
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Туда двигалась скоростная цель
Воздушные силы перед этим сообщили об угрозе использования баллистического вооружения из Крыма. После этого появилось сообщение о том, что в Одесскую область движется скоростная цель.
Местные телеграмм-каналы пишут, что взрыв был слышен даже в областном центре. Также предполагают, что враг атаковал ракетой "Искандер-М".
Пока нет официальной информации о последствиях этого взрыва. Россия постоянно бьет по Одессе и области.
Враг атаковал Одессу "Искандерами" в мае
- Российские войска в ночь на 1 мая в очередной раз нанесли удар по Одессе. Враг атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам города.
- Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, во время того обстрела враг выбрал Одессу ключевой целью.
- Он также пояснил, что эти атаки направлены только на запугивание и дестабилизацию морального состояния населения. Илья Евлаш отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно перехватить и сбить.