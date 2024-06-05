В Одесской области прогремел взрыв

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказалась Одесская область.

Вечером 5 июня в Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

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Туда двигалась скоростная цель

Воздушные силы перед этим сообщили об угрозе использования баллистического вооружения из Крыма. После этого появилось сообщение о том, что в Одесскую область движется скоростная цель.

Местные телеграмм-каналы пишут, что взрыв был слышен даже в областном центре. Также предполагают, что враг атаковал ракетой "Искандер-М".

Пока нет официальной информации о последствиях этого взрыва. Россия постоянно бьет по Одессе и области.

Враг атаковал Одессу "Искандерами" в мае