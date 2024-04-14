В Одессе и области гремят взрывы, работает ПВО: оккупанты ударили ракетами

Днем 14 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины. На этот раз под ударом оказалась Одесская область.

Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Одессы. Сейчас же мониторинговые каналы сообщают о взрывах, передает 24 Канал.

Смотрите также В Харькове прогремел взрыв: Россия снова пускала КАБы по городу

В Одесской области раздались взрывы

Около 15.45 сообщили о ракетной опасности для Одесской области, в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предостерегали от активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

В частности, сообщалось о ракете, которая двигалась по направлению к Одессе. Согласно данным мониторинговых каналов, оккупанты, вероятно, атаковали крылатой ракетой Х-59. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также обратился к местным.

Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Заметим, что, по предварительной информации, в Одессу летели по меньшей мере две ракеты и один дрон. Уже через несколько минут сообщили об успешной работе противовоздушной обороны. Детали по поводу ущерба будут обнародованы впоследствии.

Уже в 16:16 глава Одесской ОВА сообщил об отбое воздушной тревоги.

Россияне не прекращают террор против мирного населения Одессы

Российские военные вечером 10 апреля запустили дроны-камикадзе. Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:13. Уже через 20 минут стало известно, что в регионе прогремели взрывы.

Местные СМИ написали в 23:29, что в области слышат работу ПВО. Также аналогичное сообщение поступало в 23.35. Через 5 минут тоже написали, что наши военные бьют по "Шахедам", поэтому жителей просят не пугаться и не покидать безопасные места.

В 23.55 местные СМИ написали, что у некоторых жителей Одессы блеснул свет. Вероятно, это связано с атакой региона дронами-камикадзе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер в 23:56 обратился к жителям Измаильского района.

Незадолго до этого, в 18:17 мониторинговые каналы сообщили о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Почти сразу в городе раздался мощный взрыв. Однако, к сожалению, почти сразу в местных пабликах сообщили о повторном взрыве.