В Одесской области работает ПВО: защитники неба сбивают "Шахеды" в регионе

Поздним вечером 7 января российские военные запустили несколько групп "Шахедов". Известно, что в Одесской области работает ПВО. Наши защитники сбивают дроны-камикадзе.

Вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Связана она с атакой дронами-камикадзе региона. Известно, что в области работает ПВО. По состоянию на 23:09 сохраняется угроза для Одессы. Поэтому призываем не игнорировать сирены и находиться в безопасных местах до отбоя.

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В Одесской области ПВО сбивает "Шахеды"

В 22:42 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Он призвал пройти к укрытиям, ведь это важно.

Об этом в своем телеграмме в 23:04 известили Силы обороны юга Украины. Отметили, что в Одесской области работает ПВО. Следовательно, жителей просят оставаться в укрытиях. Также призывают не освещать работу наших защитников и не помогать этим врагу. В ту же минуту воздушные силы призвали жителей Одессы не покидать укрытий.

В 23:08 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одессы. Он призвал их находиться в безопасных местах к отбою. Также попросил беречь себя и близких.

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