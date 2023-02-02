В Одесской области СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который сдавал позиции россиянам
Источник:Максим Марченко
Украинские спецслужбы проводят по всей стране мероприятия, направленные на борьбу с внутренним врагом. В рамках этой работы проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.
Глава Одесской ОВА рассказал, что обыски не обошли и область. Следует добавить, что работа спецслужб в этом регионе была достаточно плодотворной и результативной.
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Какие нарушения разоблачили в Одесской области
Марченко отметил, что 1 февраля в коррупции разоблачили заместителя начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА. Известно, что должностное лицо наладило преступный механизм получения денег при содействии в беспрепятственном выделении земельных участков.
Кроме того, 2 февраля сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции объявили о подозрение еще двум должностным лицам администрации, подозреваемых в присвоении государственных средств при закупке пищевых продуктов.
По данным следствия, должностные лица в сговоре с директором ООО завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.
Правоохранители установили, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов.
СБУ разоблачила военного-предателя
В этот же день СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, предавшего украинский народ и сдавал врагу расположение собственных собратьев.
Марченко подчеркнул, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет, и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины.
Обыски спецслужб 1 февраля: коротко
- 1 февраля с обысками пришли к известному олигарху Игорю Коломойскому. Причина в том, что правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на "Укрнефти" и "Укртатнефти".
- Силовики также пришли с обысками к исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий. У нее нашли "список желаний", в котором она мечтала о соболиной шубке, заработать 1 миллион долларов и поездку в Лондон.
- Также с обысками пришли к эксминистру внутренних дел Арсену Авакову, депутату Вадиму Столару и бизнесмену Игорю Коломойскому.
- В ДБР заявляют, что такая "чистка" – это только начало, а коррупция является не менее опасным врагом, чем Россия.