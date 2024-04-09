"Мешала спать": в Одесской области сирену задули монтажной пеной

В Одесской области в городе Теплодар неизвестные задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги на крыше дома. Вероятно, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки.

Местные телеграмм каналы опубликовали фото, которые это подтверждают. При этом отмечают, что эта система оповещения – одна из первых установленных в начале полномасштабной войны.

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Ее приобрели "своими силами" и ранее сирену уже пытались сжечь, но тогда специалистам удалось восстановить систему.

Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражает, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается – мы не имеем права ее отключать,

- говорится в сообщении.



В Одесской области пеной задули систему оповещения о тревоге / Фото тг-каналы



Кто это сделал – пока неизвестно / Фото тг-каналы

Война продолжается

Кроме того, вывод сирены из строя особенно проблематичен для Теплодара, поскольку большинство населения города – пожилые люди, которые не имеют современных гаджетов. И сирена для них единственный способ оповещения об опасности с воздуха.

Россияне регулярно атакуют Одесскую область. В частности, в ночь на 8 апреля в области был прилет. Такие выходки во время войны могут быть опасными и стоить человеческих жизней.