На Одесчине слышали взрывы: в области была воздушная тревога

Вечером 2 ноября в Одесской области объявили воздушную тревогу. Вскоре в области раздались взрывы. Жителей призывают не покидать укрытий.

В течение дня в Одесской области воздушную тревогу объявляли несколько раз. Вечером 2 ноября через несколько минут после включения сирен в области также услышали взрывы. Рассказываем, что известно о ситуации в регионе.

Читайте также У Зеленского объяснили, почему Россия не переходит к массированным обстрелам

Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушную тревогу в регионе объявили в 18:42. А уже через две минуты – в 18:44 СМИ начали писать, что в области раздались взрывы.

Обратим внимание, что Воздушные силы в 18:40 написали, что Одесская область под угрозой применения баллистического вооружения со стороны врага.

Белгород-Днестровский район, пройдите, пожалуйста, в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!

​​​​ – подчеркнул глава ОВА Олег Кипер.

В местных пабликах сообщили также, что взрыв прогремел в области Затоки Одесской области. То, что воздушная цель летит именно туда, ранее сообщали мониторинговые каналы.

В 18:49 мониторинговые каналы отметили, что "локационно чисто". В то же время призывали людей не покидать укрытий до отбоя. Следует помнить, что оккупанты очень коварны и могут нанести удар в любой момент.

В 19:00 мониторинговые каналы отметили, что враг бил по Одесчине "Ониксами". Заметим, что эти ракеты очень трудно обнаруживать. В частности потому, что оккупанты атакуют ими со сравнительно малого расстояния, и они летят низко над морем.

19:02 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

Обратим внимание, что утром 1 ноября российские военные в сторону Одесской области выпустили 2 ракеты. Ими враг ударил из самолетов тактической авиации. В службе связей с общественностью воздушного командования "Юг" сообщили, что защитники над Черным морем сбили 2 ракеты Х-59.