Не удержал равновесие: в Одесской области 12-летний мальчик умер из-за падения в колодец
10 декабря 2023, 15:50Читати новину українською
Источник:ГУНП Одесской области
В Одесской области произошел несчастный случай. В результате умер 12-летний мальчик.
В селе Балтской общины Подольского района 12-летний мальчик упал в колодец, когда набирал воду. Его вытащили еще живого, однако до приезда скорой он скончался.
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Мальчик не удержал равновесие
Отец услышал крик ребенка и прибежал к нему. Он вытащил своего сына, однако спасти мальчика не удалось. В сообщении от полиции говорится, что ребенок подскользнулся и не смог удержать равновесие.
Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы,
– отметили в полиции.
Несчастные случаи с детьми
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