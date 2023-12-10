Не удержал равновесие: в Одесской области 12-летний мальчик умер из-за падения в колодец

В Одесской области произошел несчастный случай. В результате умер 12-летний мальчик.

В селе Балтской общины Подольского района 12-летний мальчик упал в колодец, когда набирал воду. Его вытащили еще живого, однако до приезда скорой он скончался.

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Мальчик не удержал равновесие

Отец услышал крик ребенка и прибежал к нему. Он вытащил своего сына, однако спасти мальчика не удалось. В сообщении от полиции говорится, что ребенок подскользнулся и не смог удержать равновесие.

Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы,

– отметили в полиции.

Несчастные случаи с детьми