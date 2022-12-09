В Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом из Львова: жуткие фото

В Одесской области ночью, 9 декабря, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Одесса, возле Знаменки.

Авария произошла на затяжном подъеме. Пассажирский автобус "Van Hool" ехал в попутном направлении с грузовиком "Skania", рядом с которым был полуприцеп-зерновоз.

Кстати Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 5 автомобилей

Есть погибшие и пострадавшие

Очевидцы сообщили, что автобус из-за удара остался без носовой части, где сидели водители. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии погиб водитель автобуса и его напарник, который находился за рулем.



Водитель грузовика выжил / Фото полиции Одесской области

Кроме того, еще четверо их пассажиров получили травмы. Их забрали в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Кстати, СМИ писали, что автобус ехал из Львова. На фото полиции видно, что транспорт фактически разбит.

Кабина автобуса разбита / Фото полиции Одесщины



ДТП на трассе Киев – Одесса / Фото полиции Одесской области

Львовянин влетел в блокпост

В Ровненской области 13 ноября тоже произошло ДТП. Львовянин влетел в блокпост и наехал на военного. Авария произошла на трассе Киев – Чоп.

40-летнего военного ТРО, который нес службу на блок-посту, забрали в больницу.