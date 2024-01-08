В Белгороде-Днестровском мощный ветер: он свалил ветрогенератор

В Одесской области бурлит непогода. В частности, там фиксируют значительные порывы ветра, способные наносить вред.

Местные телеграм-каналы пишут, что в Белгороде-Днестровском на Одесчине бушует ненастье. Там порывы ветра такой силы, что свалили ветрогенератор. 24 Канал.

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Порывы ветра очень сильные

Синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Украине. В Одесской области значительные порывы ветра. Они свалили ветрогенератор. Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает.

Массивная конструкция просто лежит возле того места, где должна стоять. К слову, ветрогенератор действительно велик, однако ветер был такой силы, что смог свалить это сооружение.

В Одесской области ветер свалил ветрогенератор: смотрите видео

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