В Одесской области во время массовой тревоги работает ПВО, – председатель ОВА

Российские террористы с утра 11 октября пытаются атаковать Одесчину. Во время воздушной тревоги в Одесской области работает ПВО.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг пытается нанести удары по Одесской области. Также он сказал, что оккупанты пытаются атаковать соседнюю область, вероятно, Николаевщину.

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Враг пытался дронами атаковать Одесчину

В 9:46 Максим Марченко сообщил, что подразделения ПВО ведут боевую работу. Глава Одесской ОВА призвал местных жителей находиться в укрытии, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

Кроме того, Марченко рассказал, что на Одесчине ночью были сбиты три иранских дрона-камикадзе. Соответствующую информацию также сообщали в воздушных силах ВСУ.

В Одесской области работает ПВО: видеообращение Марченко

Кроме Одесской области о попытках врага использовать дроны сообщали в Николаевской области. Там подразделениям ПВО ОК "Юг" удалось сбить сразу 5 иранских дронов, которые использует Россия.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в регионе сработали средства противовоздушной обороны.

С предварительного пуска ПВО ВСУ отработало на пятерку (Одесская/Николаевская),

– написал Виталий Ким.

Взрывы во время утренней тревоги: главное на данный момент

Во вторник, 11 октября, в Украине уже дважды объявлялась масштабная воздушная тревога. Первую воздушную тревогу объявляли поздно ночью 11 октября. Во второй раз сирены начали выть по всей Украине уже утром. В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по Украине.

Около 9 часов утра была информация о взрывах в Одесской области и Виннице. Также дронами-камикадзе оккупанты нанесли удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Около 9:30 появилась информация о взрывах в Кривом Роге и Ровно. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области.

В 9:56 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о работе ПВО в Хмельницкой области.

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