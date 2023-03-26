Под Одессой обнаружили две морские мины: одна сдетонировала у базы отдыха, другую – обезвредили
Источник:ОК "Юг"
Утром 26 марта в селе Сычавка Одесской области вражеская морская мина повредила базу отдыха. Еще одну опасную находку обезвредили саперы.
В рамках обеспечения минной безопасности возле одного из пляжей области обнаружили и контролируемо уничтожили морскую мину.
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Вражеский боеприпас повредил базу отдыха
По информации военных, вторая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования плавсредств.
В результате повредились несколько зданий. К счастью, из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.
"Берегите себя и близких не пренебрегайте правилами безопасности, оперативно и четко реагируйте на сигналы воздушных тревог. Не приближайтесь к побережью и прибрежным водам, не отклоняйтесь от обозначенных безопасными маршрутов", – отметили в сообщении.
Последствия детонации российской мины / Фото ОК "Юг", Общественное Одесса