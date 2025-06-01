В Одесской области взорвалось авто, есть погибший: в сети пишут, что это машина ТЦК
- В Одесской области взорвался автомобиль.
- Известно об одном погибшем.
- Сообщается, что автомобиль мог принадлежать военному.
Вечером 6 июня в Одесской области взорвался автомобиль. Телеграмм-каналы сообщают, что он принадлежал военному.
В сети пишут, что в селе Донская Балка по дороге в Березовку взорвали автомобиль. Он якобы мог принадлежать военному, передает 24 Канал.
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Что говорят в полиции
Тем временем в полиции пока не указывали, кому именно принадлежал автомобиль. Там заявили, что устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе.
Также правоохранители сообщили о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.
В сети распространили кадры с места инцидента: смотрите видео
Взрыв автомобиля в Одесской области: смотрите видео
К слову, к вечеру взрывы прогремели в Днепре на фоне сообщения об угрозе баллистических ударов. Впрочем, позже оказалось, что в одном из районов города вспыхнул автомобиль. Предварительно в нем взорвался газовый баллон.