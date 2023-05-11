Праздновали день рождения под "Руки вверх": в Одессе разгорелся скандал
В Одессе в языковой скандал попала группа девушек. Как утверждают в сообщении, они слушали российскую музыку во дворе местного заведения и танцевали под нее.
Прохожие сделали замечание девушкам из-за прослушивания песен российской группы "Руки вверх". На что одна из них заявила, что является хозяйкой заведения и имеет право включать ту музыку, которую любит, пишет 24 Канал.
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Что известно о скандале в Одессе
В опубликованное в телеграм-канале видео не попала часть, где слушают российские песни. Однако там отметили, что скандал возник из-за российской музыки на улице Дерибасовской, в центре Одессы. Ведь в заведении танцевали под песню группы "Руки вверх".
На видео слышно, как мужчина обращается к меломанкам: "Вы популяризируете человека, поддерживающего убийство украинцев".
Мы слушаем это в "себе". Это наш день рожденья. У нас закрытое место,
– заявила женщина, представившаяся хозяйкой заведения.
На что прохожий сказал, что она может слушать это в России.
В Одессе разразился скандал из-за российских песен: смотрите видео
Во Львове молодые люди слушали Лепса
- Во Львове группа молодых людей на Land Rover громко слушали песни россиянина Лепса, который поддерживает Путина По замечанию журналиста один из пассажиров попытался выбить из рук телефон, а затем, по его словам, сбил с него фуражку и пытался ударить в лицо.
- После огласки скандала молодые люди получили повестки. Известно, что водителем автомобиля оказался 26-летний житель Донецкой области, агрессивным был 20-летний житель Одессы.
- Один из ребят заявил, что не боится повестки, ведь он надеется получить "белый билет". В частности, потому, что у него нет двух пальцев из-за детской травмы. Подробнее о ребятах и их поведении читайте по ссылке.