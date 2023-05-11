Праздновали день рождения под "Руки вверх": в Одессе разгорелся скандал

В Одессе в языковой скандал попала группа девушек. Как утверждают в сообщении, они слушали российскую музыку во дворе местного заведения и танцевали под нее.

Прохожие сделали замечание девушкам из-за прослушивания песен российской группы "Руки вверх". На что одна из них заявила, что является хозяйкой заведения и имеет право включать ту музыку, которую любит, пишет 24 Канал.

Смотрите также Макс Барских оскандалился из-за русскоязычных песен в туре по Европе

Что известно о скандале в Одессе

В опубликованное в телеграм-канале видео не попала часть, где слушают российские песни. Однако там отметили, что скандал возник из-за российской музыки на улице Дерибасовской, в центре Одессы. Ведь в заведении танцевали под песню группы "Руки вверх".

На видео слышно, как мужчина обращается к меломанкам: "Вы популяризируете человека, поддерживающего убийство украинцев".

Мы слушаем это в "себе". Это наш день рожденья. У нас закрытое место,

– заявила женщина, представившаяся хозяйкой заведения.

На что прохожий сказал, что она может слушать это в России.

В Одессе разразился скандал из-за российских песен: смотрите видео

Во Львове молодые люди слушали Лепса