Праздновали день рождения под "Руки вверх": в Одессе разгорелся скандал

11 мая 2023, 07:12
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В Одессе в языковой скандал попала группа девушек. Как утверждают в сообщении, они слушали российскую музыку во дворе местного заведения и танцевали под нее.

Прохожие сделали замечание девушкам из-за прослушивания песен российской группы "Руки вверх". На что одна из них заявила, что является хозяйкой заведения и имеет право включать ту музыку, которую любит, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандале в Одессе

В опубликованное в телеграм-канале видео не попала часть, где слушают российские песни. Однако там отметили, что скандал возник из-за российской музыки на улице Дерибасовской, в центре Одессы. Ведь в заведении танцевали под песню группы "Руки вверх".

На видео слышно, как мужчина обращается к меломанкам: "Вы популяризируете человека, поддерживающего убийство украинцев".

Мы слушаем это в "себе". Это наш день рожденья. У нас закрытое место,
– заявила женщина, представившаяся хозяйкой заведения.

На что прохожий сказал, что она может слушать это в России.

В Одессе разразился скандал из-за российских песен: смотрите видео

Во Львове молодые люди слушали Лепса

  • Во Львове группа молодых людей на Land Rover громко слушали песни россиянина Лепса, который поддерживает Путина По замечанию журналиста один из пассажиров попытался выбить из рук телефон, а затем, по его словам, сбил с него фуражку и пытался ударить в лицо.
  • После огласки скандала молодые люди получили повестки. Известно, что водителем автомобиля оказался 26-летний житель Донецкой области, агрессивным был 20-летний житель Одессы.
  • Один из ребят заявил, что не боится повестки, ведь он надеется получить "белый билет". В частности, потому, что у него нет двух пальцев из-за детской травмы. Подробнее о ребятах и их поведении читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська