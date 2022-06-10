"В один конец": Россия, чтобы привлечь бойцов, обещает им деньги и краткосрочные контракты
Источник:Генштаб ВСУ
Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут бешеные потери в результате ведения войны на территории Украины. Поэтому российское руководство обещает потенциальным военным все более привлекательные условия службы.
Об этом сообщили 10 июня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В ведомстве отмечают, что российские кафиры неохотно реагируют даже на повышенную зарплату.
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ВСУ наносят урон врагу: тот, пытается пополнить резервы
Как отмечают в Генштабе ВСУ, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных . Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.
В то же время, все меньше призывников готовы служить в армии. Как следствие – вражескому войску все труднее пополнять подразделения.
Над проблемой комплектования захватчики, похоже, думали не долго и решили прибегнуть к используемым ранее методам. То есть, пообещали бойцам благоприятные финансовые условия и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.
Подобные контракты сами кафиры называют "в один конец",
– рассказали в Генштабе.
Актуальная ситуация на фронте
- Россияне продолжают наступать в Северодонецке , не оставляя намерений полностью взять контроль над городом. Там продолжаются тяжелые бои, но успеха захватчики не имеют.
- Также кафиры пытаются продвинуться в направлении Воздвиженка – Роты , и, к сожалению, имеют частичный успех.
- На Бахмутском направлении активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию и пытались штурмовать направление на Нирково и Николаевку. Однако, понеся потери после удара украинских воинов, россияне были вынуждены отойти назад.
- На Харьковском направлении враг продолжает защищать ранее занятые позиции и обстреливает позиции украинских подразделений по артиллерии.