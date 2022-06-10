"В один конец": Россия, чтобы привлечь бойцов, обещает им деньги и краткосрочные контракты

Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут бешеные потери в результате ведения войны на территории Украины. Поэтому российское руководство обещает потенциальным военным все более привлекательные условия службы.

Об этом сообщили 10 июня в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В ведомстве отмечают, что российские кафиры неохотно реагируют даже на повышенную зарплату.

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ВСУ наносят урон врагу: тот, пытается пополнить резервы

Как отмечают в Генштабе ВСУ, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных . Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.

В то же время, все меньше призывников готовы служить в армии. Как следствие – вражескому войску все труднее пополнять подразделения.

Над проблемой комплектования захватчики, похоже, думали не долго и решили прибегнуть к используемым ранее методам. То есть, пообещали бойцам благоприятные финансовые условия и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.

Подобные контракты сами кафиры называют "в один конец",

– рассказали в Генштабе.

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