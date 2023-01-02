В одной из областей Украины свет не будут выключаться до утра

На новогодние праздники, несмотря на атаку российских кафиров, украинцам стабильно подавали электроэнергию. В Запорожской области свет не будут выключаться до утра 3 января.

В Запорожьеоблэнерго отметили, что в области не запланированы повременные отключения света. Сообщается, что на 18:00 уровень энергопотребления по Запорожской области остается в пределах лимитов, доведенных Укрэнерго.

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Уровень энергопотребления на Запорожье остается в пределах лимитов

В связи с этим сегодня, 02 января, до конца суток и до 06:00 03 января почасовых стабилизационных отключений электроэнергии не запланировано,

– говорится в сообщении.

Если ситуация в энергосистеме изменится и потребует возобновления стабилизационных отключений, то в Запорожьеоблэнерго обещают сообщить об этом дополнительно.