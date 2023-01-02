У Запоріжжяобленерго зазначили, що в області не заплановані погодинні відключення світла. Повідомляється, що станом на 18:00 рівень енергоспоживання по Запорізькій області залишається в межах лімітів, доведених Укренерго.

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Рівень енергоспоживання на Запоріжжі залишається в межах лімітів

У зв'язку із цим сьогодні, 02 січня, до кінця доби та до 06:00 03 січня погодинних стабілізаційних відключень електроенергії не заплановано,

– йдеться у повідомленні.