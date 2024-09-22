В одной из областей Украины вводили аварийные отключения света: где именно

В Черниговской области вечером 22 сентября вводили аварийные отключения света в отдельных громадах. Речь идет о Бахмацкой, Нежинской и Прилуцкой громадах.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". Сейчас все ограничения уже отменили.

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Почему в Черниговской области вводили аварийные отключения

Обновлено! В "Черниговоблэнерго" в 20:04 сообщили, что графики аварийных отключений для потребителей с Бахмачской, Нежинской и Прилуцкой общин отменили. Все очереди уже заживили.

До этого в акционерном обществе "Черниговоблэнерго" рассказывали, что в 18:46 была получена команда Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК "Укрэнерго" относительно аварийных отключений.

Для недопущения перегрузки в сети 110 кВ ввести график аварийных отключений на величину 15 МВт для потребителей Бахмачской, Нежинской и Прилуцкой громад,

– отмечали в "Черниговоблэнерго".

Энергетики говорили, что будут отключаться с 1 до 7 очереди графиков аварийных отключений включительно. Впоследствии в компании добавили, что дополнительно будут отключения с 8 до 10 очереди ГАВ.

"Соответственно отключенными до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго" будут оставаться все очереди ГАВ указанных районов", – отмечали в "Черниговоблэнерго".

Посмотреть информацию, где именно были отключения по адресам можно на сайте "Черниговоблэнерго".

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К слову, в Укрэнерго также сообщили, что 23 сентября во всех областях Украины не будут вводить графики стабилизационных отключений для потребителей. В то же время в компании призвали граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.