В одной из областей Украины вводили аварийные отключения света: где именно
Источник:АО "Черниговоблэнерго"
В Черниговской области вечером 22 сентября вводили аварийные отключения света в отдельных громадах. Речь идет о Бахмацкой, Нежинской и Прилуцкой громадах.
Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". Сейчас все ограничения уже отменили.
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Обновлено! В "Черниговоблэнерго" в 20:04 сообщили, что графики аварийных отключений для потребителей с Бахмачской, Нежинской и Прилуцкой общин отменили. Все очереди уже заживили.
До этого в акционерном обществе "Черниговоблэнерго" рассказывали, что в 18:46 была получена команда Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК "Укрэнерго" относительно аварийных отключений.
Для недопущения перегрузки в сети 110 кВ ввести график аварийных отключений на величину 15 МВт для потребителей Бахмачской, Нежинской и Прилуцкой громад,
– отмечали в "Черниговоблэнерго".
Энергетики говорили, что будут отключаться с 1 до 7 очереди графиков аварийных отключений включительно. Впоследствии в компании добавили, что дополнительно будут отключения с 8 до 10 очереди ГАВ.
"Соответственно отключенными до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго" будут оставаться все очереди ГАВ указанных районов", – отмечали в "Черниговоблэнерго".
Посмотреть информацию, где именно были отключения по адресам можно на сайте "Черниговоблэнерго".
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К слову, в Укрэнерго также сообщили, что 23 сентября во всех областях Украины не будут вводить графики стабилизационных отключений для потребителей. В то же время в компании призвали граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.