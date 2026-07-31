В одной из областей ввели аварийные отключения: в чем причина

Утром 31 июля по части Сумщины ввели графики аварийных отключений. Ограничения действуют для 1 – 10 очередей потребителей.

Об этом сообщили в Сумыоблэнерго.

В Сумской области – аварийные отключения

Причина утренних ограничений в Сумской области – повреждение энергосистемы в результате систематических атак российской армии.

Обратите внимание! Очередь по ГАВ доступна на сайте АО "СУМИОБЛЭНЕРГО" в разделе "Отключения" по вашему адресу или номеру лицевого счета. А также в личном кабинете "E-Svitlo".

Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях.

При ГАВ нет определенного времени возобновления подачи электроэнергии, ведь это аварийная ситуация.

Напомним, что утром 30 июля значительная часть потребителей в Сумской области также осталась без света. Причина та же – российская армия совершила атаку на энергетическую систему региона.

В тот день из-за боевых действий и обстрелов временно без света оставались потребители еще в пяти областях: Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской.

К сожалению, в результате атаки погиб один из энергетиков.