В одном из районов Киева обломки повредили жилой дом
16 ноября 2024, 04:17Читати новину українською
В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил России в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
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Поврежденный дом на Оболони
О последствиях российской атаки сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Соответствующее сообщение и фото он опубликовал в своем телеграмм-канале 16 ноября около 4:14.
По словам чиновника, из-за падения обломков в многоэтажке повреждены балконы и окна. В то же время, информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших также нет.
"Оперативная сводка обновляется и уточняется", – говорится в сообщении.