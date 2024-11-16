В одном из районов Киева обломки повредили жилой дом

В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил России в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Поврежденный дом на Оболони

О последствиях российской атаки сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Соответствующее сообщение и фото он опубликовал в своем телеграмм-канале 16 ноября около 4:14.

По словам чиновника, из-за падения обломков в многоэтажке повреждены балконы и окна. В то же время, информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших также нет.

"Оперативная сводка обновляется и уточняется", – говорится в сообщении.



Последствия падения обломков в Киеве / Фото КМВА