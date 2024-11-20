В одном из районов Киева вспыхнула квартира в многоэтажке: связано ли это с атакой БПЛА

В Днепровском районе столицы с утра 20 ноября вспыхнул пожар. Сначала сообщили, что возгорание произошло якобы из-за падения обломков БПЛА, но после уточнения информации стало известно, что возгорание не связано с вражеской атакой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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В Киеве вспыхнул пожар

Начальник КГВА Сергей Попко утром сообщил, что в результате атаки беспилотников России по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. В результате этого произошел пожар в одной из квартир в многоэтажке.

Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется,

– сообщил Попко.

Позже стало известно, что пожар в Днепровском районе Киева возник не из-за падения обломков. Как сообщил Попко, после детального обследования и уточнения данных, стало известно, что возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора.

Пожар в Днепровском районе Киева – больше в галерее

Сейчас пожар ликвидирован. О пострадавших информация не поступала.

Во время массированной атаки 17 ноября враг также атаковал Киев. Обломки сбитых дронов обнаружили в разных районах. В частности, обломки беспилотника обнаружили в Киевском водохранилище. Их обнаружил житель села Лебедевка во время прогулки.