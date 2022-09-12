В одном из районов оккупированного Мариуполя прогремел взрыв

В одном из районов оккупированного Мариуполя снова прогремели взрывы. Вероятно, туда пришел "хлопок".

Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Взрывы раздались ориентировочно в 19:40 12 сентября.

Обратите внимание В Мариуполе началась вторая волна "фильтрации", оккупанты боятся партизан, – Андрющенко

"Хлопок" прозвучал в Мариуполе

Сообщают о взрывах в Кальмиусском районе Мариуполя около 19:40 (говорится о 12 сентября – 24 канале). Вечер перестает быть томным,

– рассказал Андрющенко.

Он также пообещал подробности впоследствии.

В одном из районов Мариуполя вывесили украинский флаг

Петр Андрющенко 10 сентября сообщил, что в Мариуполе местные в который раз вывесили флаг Украины. По его словам, жители города так выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.

Несмотря на опасность, мариупольцы в очередной раз демонстрируют, что Мариуполь – это Украина. На этот раз ребята повесили желто-голубое знамя в 23-м микрорайоне,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что жители города каждый день напоминают оккупантам, что им здесь никто не рад.

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