В одном из городов Украины свет выключают и для бытовых потребителей

В пятницу, 21 февраля, в Одессе действуют отключения света для промышленных и бытовых потребителей. Причиной стали вражеские дроновые атаки на энергообъекты региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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В Одессе ввели отключение света

В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты. В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики сейчас делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

В настоящее время оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, что приводит к необходимости отключений промышленных и бытовых потребителей Одессы,

– говорится в сообщении.

В других областях Украины с 06:00 до 20:00 применяются меры по ограничению потребления только для промышленности.