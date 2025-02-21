В одном из городов Украины свет выключают и для бытовых потребителей
В пятницу, 21 февраля, в Одессе действуют отключения света для промышленных и бытовых потребителей. Причиной стали вражеские дроновые атаки на энергообъекты региона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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В Одессе ввели отключение света
В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты. В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики сейчас делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
В настоящее время оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, что приводит к необходимости отключений промышленных и бытовых потребителей Одессы,
– говорится в сообщении.
В других областях Украины с 06:00 до 20:00 применяются меры по ограничению потребления только для промышленности.