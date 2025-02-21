Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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В Одесі запровадили відключення світла

На Одещині триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб'єкти. В Укренерго наголосили, що енергетики зараз роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Наразі оператор системи розподілу вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів Одеси,

– йдеться в повідомленні.

В інших областях України з 06:00 до 20:00 застосовуються заходи обмеження споживання лише для промисловості. За словами Укренерго, споживання електроенергії тримається на високому рівні, тому українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.