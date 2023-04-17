В Офисе Президента отреагировали на признание вагнеровцев в преступлениях против гражданских
Источник:Андрей Ермак
Признание российских вагнеровцев в убийстве мирных украинцев, в частности, детей – разоблачают преступления России на территории Украины.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на расследование проекта "Гулагу.нет", в котором вагнеровцы признались в жестоких убийствах украинцев
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Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают,
– написал Андрей Ермак.
В ОП риторически спросили: "сколько еще таких преступлений должно раскрыться".
"Признания мало": в ОП настаивают на наказании военных преступников
Андрей Ермак подчеркнул, что признания в содеянном недостаточно. Украина приложит все усилия, чтобы привлечь военных преступников к ответственности.
Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их,
– добавил руководитель ОП.
Но отметил, что "мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестоко бить".
"Это публичное признание в геноциде"
Помощница главы Офиса Президента Андрея Ермака Дарья Заривная отметила, что опубликованное сегодня расследование – это публичное признание в геноциде.
Они украли тысячи украинских детей, скрывают это, как и то, что с ними сейчас. Мир не может молчать, потому что именно сейчас в Европе происходят военные преступления. Сколько они убили? Мы не знаем масштабов таких действий на оккупированных территориях,
– отметила Дарья Заривная.
Она отметила, что всему миру известно, кто стоит за этими жестокими убийствами.
"Путин – военный преступник. Пригожин, все командование российской армии и главное – российский народ. Мы должны говорить, что целая страна, весь ее народ являются военными преступниками. Нация, убивающая детей. Эта нация будет отвечать за все", – подчеркнула помощница главы ОП.
Главное о признании вагнеровцев и разоблачении Пригожина
- Проект "Гулагу.нет" провел расследование и выложил в сеть видео с подтверждением того, что основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин лично предписывал казнить украинских военных и мирных людей.
- Двое бывших командиров подразделений ЧВК "Вагнер" рассказали ужасающие факты своих действий на Востоке Украины, в том числе убийства женщин, детей, инвалидов. Они получали приказы "зачистить" каждый дом во время продвижения.
- Один из них Савичев рассказывал, как выполняя приказ, их подразделение расстреляло более 20 мирных жителей, в том числе и детей в возрасте 15–17 лет.
- А Улдаров признался в убийствах женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких – 5-летней девочки.