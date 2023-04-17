В Офисе Президента отреагировали на признание вагнеровцев в преступлениях против гражданских

Признание российских вагнеровцев в убийстве мирных украинцев, в частности, детей – разоблачают преступления России на территории Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на расследование проекта "Гулагу.нет", в котором вагнеровцы признались в жестоких убийствах украинцев

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Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают,

– написал Андрей Ермак.

В ОП риторически спросили: "сколько еще таких преступлений должно раскрыться".

"Признания мало": в ОП настаивают на наказании военных преступников

Андрей Ермак подчеркнул, что признания в содеянном недостаточно. Украина приложит все усилия, чтобы привлечь военных преступников к ответственности.

Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их,

– добавил руководитель ОП.

Но отметил, что "мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестоко бить".

"Это публичное признание в геноциде"

Помощница главы Офиса Президента Андрея Ермака Дарья Заривная отметила, что опубликованное сегодня расследование – это публичное признание в геноциде.

Они украли тысячи украинских детей, скрывают это, как и то, что с ними сейчас. Мир не может молчать, потому что именно сейчас в Европе происходят военные преступления. Сколько они убили? Мы не знаем масштабов таких действий на оккупированных территориях,

– отметила Дарья Заривная.

Она отметила, что всему миру известно, кто стоит за этими жестокими убийствами.

"Путин – военный преступник. Пригожин, все командование российской армии и главное – российский народ. Мы должны говорить, что целая страна, весь ее народ являются военными преступниками. Нация, убивающая детей. Эта нация будет отвечать за все", – подчеркнула помощница главы ОП.

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