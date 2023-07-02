В ОК "Юг" предостерегли, что россияне могут повторно атаковать Украину в День ВМС
На Юге Украины ситуация остается достаточно сложной. Враг наращивает активность авиации и соответственно увеличивается количество обстрелов.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Ночью россияне атаковали Украину по разным направлениям с применением разного оружия. Однако следующей ночью они могут повторно атаковать нашу страну.
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Ресурс ракет налицо
Сегодня, в День ВМС Украины, вполне вероятно повторение вражеских атак, в частности с моря – днем и ночью.
Сейчас в Черном море враг увеличил свою группировку. Это произошло буквально накануне утренней атаки. Оккупанты к двум подводным ракетоносителям, которые дежурили с ночи, добавили надводный. Из одного из этих ракетоносителей сегодня ночью были выпущены "Калибры", направлявшиеся в Одесскую и Николаевскую области.
Очевидно, потенциал врага будет увеличиваться именно на море и террор будет усиливаться с морского направления. Поскольку ресурс ракет пока налицо – сейчас 16 ракет "Калибр" были готовы к использованию. Учитывая, что 3 ракеты враг выпустил, у него осталось 13-ть,
– отметила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга.
Также наблюдается активность и вражеской авиации. А это свидетельствует о том, что атака оккупантов может быть комплексной, чтобы рассредоточить усилия украинской противовоздушной обороны.
ПВО метко отработали
Этой ночью был нанесен удар авиационными управляемыми бомбами по Херсону. Ранее оккупанты не использовали такие бомбы на этом направлении.
"В нашей зоне ответственности метко отработали Силы противовоздушной обороны. В Николаевской области уничтожены 2 из 8 "Шахедов", которые запустил враг. И 3 "Калибры", которыми россияне пытались атаковать Одесскую и Николаевскую области, также были уничтожены над морем", – отметила Гуменюк.
Возможны ли повторные ракетные атаки врага по Украине: смотрите видео
Получили новую партию "Шахедов"
Оккупанты стали реже использовать в частности на Юге так называемые УАБы (управляемые авиационные бомбы – 24 Канал). Ведь их запас у врага не так велик. Кроме того, россияне переоснащают эти бомбы, и это тоже замедляет процесс.
Однако они продолжают их применять из-за того, что вражеская артиллерия пока не так активна и не может вернуться на позиции, которые открылись после ухода воды с левого берега Херсонщины. Но сейчас оккупанты используют УАБы примерно один раз в сутки,
– пояснила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины.
Кроме того, россияне активизировали применение барражирующих боеприпасов "Ланцет". С временно оккупированной Херсонщины они их запускают по правому берегу, атакуя побережье. Ведь враг опасается активных действий украинских сил обороны.
"Также зафиксировано прибытие бортов из Ирана в Россию, а это значит, что поступила новая партия "Шахедов". И наверняка теперь оккупанты будут их активнее применять", – подчеркнула Наталья Гуменюк.Важно! Глава ГУР Кирилл Буданов заметил, что Россия постоянно получает из Ирана дроны "Шахед". Одна партия беспилотников может состоять из 50-70 единиц. Поставка происходит раз в две, иногда три недели.
Больше о ночной атаке врага Украины
- В ночь на 2 июля россияне атаковали Украину дронами "Шахед", которые направлялись с юго-восточного направления, и крылатыми ракетами "Калибр" – со стороны Черного моря.
- По информации Воздушных сил ВСУ, наши ПВО уничтожили 2 из 8 БпЛА Shahed-136/131 (над Николаевской областью) и 3 "Калибра".
- Киевская городская военная администрация отметила, что российские захватчики атаковали Киев дронами. Силы и средства украинской ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы.