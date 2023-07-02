В ОК "Юг" предостерегли, что россияне могут повторно атаковать Украину в День ВМС

На Юге Украины ситуация остается достаточно сложной. Враг наращивает активность авиации и соответственно увеличивается количество обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Ночью россияне атаковали Украину по разным направлениям с применением разного оружия. Однако следующей ночью они могут повторно атаковать нашу страну.

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Ресурс ракет налицо

Сегодня, в День ВМС Украины, вполне вероятно повторение вражеских атак, в частности с моря – днем и ночью.

Сейчас в Черном море враг увеличил свою группировку. Это произошло буквально накануне утренней атаки. Оккупанты к двум подводным ракетоносителям, которые дежурили с ночи, добавили надводный. Из одного из этих ракетоносителей сегодня ночью были выпущены "Калибры", направлявшиеся в Одесскую и Николаевскую области.

Очевидно, потенциал врага будет увеличиваться именно на море и террор будет усиливаться с морского направления. Поскольку ресурс ракет пока налицо – сейчас 16 ракет "Калибр" были готовы к использованию. Учитывая, что 3 ракеты враг выпустил, у него осталось 13-ть,

– отметила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга.

Также наблюдается активность и вражеской авиации. А это свидетельствует о том, что атака оккупантов может быть комплексной, чтобы рассредоточить усилия украинской противовоздушной обороны.

ПВО метко отработали

Этой ночью был нанесен удар авиационными управляемыми бомбами по Херсону. Ранее оккупанты не использовали такие бомбы на этом направлении.

"В нашей зоне ответственности метко отработали Силы противовоздушной обороны. В Николаевской области уничтожены 2 из 8 "Шахедов", которые запустил враг. И 3 "Калибры", которыми россияне пытались атаковать Одесскую и Николаевскую области, также были уничтожены над морем", – отметила Гуменюк.

Возможны ли повторные ракетные атаки врага по Украине: смотрите видео