Российские военные убили грузина в оккупированной Южной Осетии

Вблизи разграничительной линии с оккупированной Южной Осетией российские военные убили гражданина Грузии. Это первый смертельный случай в этом районе с 2008 года.

Это подтвердили в Службе госбезопасности Грузии (СГБ), пишет "Эхо Кавказа". Отмечают, что инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории при попытке незаконного задержания. Еще одного гражданина Грузии незаконно задержали.

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Что известно о погибшем

Погибший – пожилой местный житель. Других подробностей пока не было. По поводу задержания другого гражданина сообщают, что "активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии".

На инцидент отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Глубоко возмущенный смертельным расстрелом российскими оккупационными войсками гражданина Грузии во время незаконного ареста. Это вопиющее нападение на грузинскую государственность в очередной раз разоблачает подлинную природу "брата-единоверца,

– написала она у себя в X (бывший твиттер).

Президент призвала международное сообщество осудить действия России, которая "грубо и беззастенчиво нарушила все международные нормы".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тоже выразил соболезнования родственникам погибшего.

"Инцидент еще раз подтверждает сложную обстановку с безопасностью на местах и свидетельствует о тяжелых последствиях оккупации, с которыми приходится сталкиваться и мирному населению", - цитирует премьера телеканал Rustavi 2.

Гарибашвили отметил, что ведется активная работа по скорейшему увольнению незаконно удерживаемого гражданина Грузии. И тоже призвал международную совместную дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент.

Начато расследование

МВД Грузии начало расследование по факту убийства одного гражданина Грузии и похищения еще одного оккупационных российских войск возле села Кирбали в Горийском муниципалитете.

"Правоохранительные органы ведут следственные действия по этому факту", – сообщили в ведомстве, пишет Interpressnews.

Это редкие случаи

Случаи, когда грузинских граждан похищали в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями, не единичны.

Россия осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом. Оккупанты заходят за пределы реальной линии разграничения и захватывают дополнительные территории, контролируемые Тбилиси.

. В 2008 году российские войска ворвались на территорию Грузии и оккупировали часть ее территорий. В результате действий россиян Южная Осетия и Абхазия – грузинские регионы – "провозгласили независимость" от Грузии.