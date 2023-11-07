Це підтвердили у Службі держбезпеки Грузії (СДБ), пише "Ехо Кавказу". Зазначають, що інцидент стався 6 листопада на окупованій території під час спроби незаконного затримання. Ще одного громадянина Грузії незаконно затримали.

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Що відомо про загиблого

Загиблий – літній місцевий житель. Інших подробиць поки що не було. Щодо затримання іншого громадянина, повідомляють, що "активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії".

На інцидент відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Глибоко обурена смертельним розстрілом російськими окупаційними військами громадянина Грузії під час незаконного арешту. Цей кричущий напад на грузинську державність вкотре викриває справжню природу "брата-єдиновірця",

– написала вона у себе в X (колишній твітер).

Президентка закликала міжнародну спільноту засудити дії Росії, яка "грубо і безсоромно порушила всі міжнародні норми".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі теж висловив співчуття родичам загиблого.

"Інцидент ще раз підтверджує складну обстановку з безпекою на місцях і свідчить про важкі наслідки окупації, з яким доводиться стикатися і мирному населенню", – цитує прем'єра телеканал Rustavi 2.

Гарібашвілі зазначив, що ведеться активна робота щодо якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваного громадянина Грузії. І теж закликав міжнародну спільному дати відповідну оцінку і відреагувати на інцидент.

Розпочато розслідування

МВС Грузії почало розслідування за фактом вбивства одного громадянина Грузії та викрадення ще одного окупаційними російськими військами біля села Кірбалі у Горійському муніципалітеті.

"Правоохоронні органи провадять слідчі дії за цим фактом", – повідомили у відомстві, пише Interpressnews.

Довідка. У 2008 році російські війська вдерлися на територію Грузії та окупували частину її територій. Внаслідок дій росіян Південна Осетія та Абхазія – грузинські регіони – "проголосили незалежність" від Грузії.

Це непоодинокі випадки