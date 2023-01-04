Оккупанты скулят о попадании в военную комендатуру в Васильевке: это может быть провокацией

В Васильевку, что в Запорожье, приехало "Бавовнятко". Серьезный прилет был прямо в военную комендатуру оккупантов.

Это подтвердил Главный гауляйтер Запорожья Владимир Рогов, цитируют российские СМИ. Он сразу заявил, что якобы ВСУ атаковали временно оккупированную Васильевку с помощью двух БпЛА.

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Однако официального подтверждения этого пока нет. Очевидно, Генштаб прокомментирует эту ситуацию позже. Между тем сам Рогов подчеркнул, что в результате обстрела военной комендатуры несколько человек погибли и ранены.

Два человека погибли в результате украинского удара в Васильевке,

– сообщил Рогов.

В сети пишут, что было по меньшей мере 4 прилета.

Последствия удара по Васильевке: смотрите видео

Как выглядит прилет: смотрите видео

Это может быть провокацией

Экс-работник полиции и депутат Игорь Зинкевич заявил, что информация, которую подают россияне, может быть провокацией. В пользу этого указывают несколько факторов:

ВСУ не наносят удары по гражданским объектам;

2 января ВСУ был нанесен прицельный удар по российским военным, в частности в районе Васильевки. Сегодняшний обстрел может подаваться оккупантами как "продолжение";

пропагандистами снова заявили обстрел якобы из HIMARS, что выгодно для новых обвинений в адрес США.

Военная комендатура – это орган военного управления на оккупированной территории. В них оккупанты проводят фильтрационные мероприятия против гражданского населения.

По данным местных телеграмм-каналов, в здании, куда сегодня прилетело, с первого дня оккупации нет гражданских. Это здание было "обнесено" оккупантами и враг использовал его в своих целях. Под ним находится единственный настоящий бункер в городе.

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