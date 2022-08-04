В оккупированном Беловодске обстреляли авто с оккупационными властями, – Гайдай

Во временно оккупированном Беловодске на Луганщине покушались на пророссийскую "власть". Так называемых чиновников ранили, но они живы.

Подробности рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что за этим стоят украинские партизаны.

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Гайдай объяснил, что в оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными "властями". В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель".

Оба ранены. Партизаны – сила. Беловодск – это Украина,

– подчеркнул Гайдай.

Гайдай о роли партизан в Луганской области

На оккупированных территориях Луганской области россиянам не дают спокойно спать партизаны.

"У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но еще и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз железной дорогой боеприпасов на фронт.

Также партизаны держат в напряжении оккупантов в поселке городского типа Троицкое. Как сообщили в Луганской ОВА, там ждут деоккупацию и пугают россиян украинскими поздравлениями. В поселке расклеили листовки, на которых указано, что "Троицкое – это Украина".

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