В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы возле аэродрома: вспыхнул пожар

Во временно оккупированном городе Бердянск прогремели три мощных взрыва в районе аэродрома. Там сразу же загорелся пожар.

Информацию о взрывах на временно оккупированной территории подтвердила глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина.

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По ее словам, информация о пораженных силах российских оккупантов проверяется.

В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой,

– сообщила Виктория Галицина.

В соцсетях жители сообщают о большом густом дыме, который виден даже в сплошной тьме. Предварительно столбы дыма поднимаются в районе военного городка или аэропорта.



Взрывы в Бердянске / Фото Петра Андрющенко

Взрывы прогремели в районе аэропорта: смотрите видео

Предварительно, взорвали машину коллаборанта Алексея Кичигина

Пропагандистские российские СМИ заявляют, что в городе взорвался автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина, которого оккупанты назначили "главой администрации" Бердянского района. По данным пропагандистов, он якобы не пострадал.



В Бердянске взорвали авто коллаборанта / Фото из телеграмма

Последние случаи "хлопка" в Бердянске

9 декабря появилась информация о мощном "хлопке" в Бердянске. Тогда также сообщалось о взрывах на территории местного аэропорта. Первый удар был очень результативен: 3 больших взрыва и 20 маленьких.

Как ранее сказал внештатный советник главы ОП Алексей Арестович, россияне решили создать тыловую базу в городе, чтобы усилить Бердянское направление. Однако у них ничего не вышло.

31 октября жители временно оккупированного Бердянска также сообщали о мощном взрыве. Его слышал весь город. В тот же день стало известно о том, что в результате взрыва возле жилого дома пострадал первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям Павел Ищук. Его якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии.