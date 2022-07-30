В Энергодаре произошел "хлопок" в отеле, в который заселились российские оккупанты

В ночь на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы. После этого в городе начался пожар.

В Энергодаре "хлопок" в отеле с оккупантами

По предварительной информации, в Энергодаре вспыхнула гостиница ЗАЭС. Известно, что в этой гостинице жили российские военные.

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В Энергодаре "почему-то" хлопок в отеле, куда заселились оккупанты. От испуга хаотическая и паническая стрельба, визги раненых и полудохлых россиян смешался с детонацией "одеял и подушек", которые эти умственно отсталые притащили с собой.

– говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что весь город слышит вонь "шкварок". Кроме того, отметили, что украинская армия еще не начинала. Представьте, что будет, когда начнет!

Смотрите "хлопок" в отеле с оккупантами в Энергодаре: видео

На Юге ВСУ нанесли 7 авиаударов россиянам

Украинские защитники и защитницы продолжают выбивать российского врага с нашей земли. Так, на Юге Вооруженные Силы Украины 7 раз атаковали россиян из авиации. оккупанты потеряли почти 30 единиц техники и более 100 штук личного состава.

Известно, что:

парами штурмовиков и истребителем атаковали 2 скопления силы и техники россиян в Херсонском и Снегиревском районах, в Николаевской области – склад вражеских боеприпасов;

4 парами вертолетов ударили по скоплению силы и техники россии в Снегиревском и Бериславском районах;

на Херсонщине и в Николаевской области попали в опорный пункт и укрепленные подземные укрытия врага.

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