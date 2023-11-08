В Луганске подорвали известного коллаборанта Филипоненко, который был "главой народной полиции"
Во временно оккупированном Луганске пошел "на концерт Кобзона" бывший "руководитель народной милиции" Михаил Филипоненко. Российские оккупанты заявили о его "трагической гибели".
Глава Луганской ОВА заявил, что в машине коллаборанта сработала взрывчатка. Кроме того, об этом российским пропагандистам рассказал его сын Иван, пишет 24 Канал.
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Что известно о гибели коллаборанта
Депутат так называемого "народного совета" псевдореспублики в Луганской области Юрий Юров заявил о гибели Михаила Филипоненко. Коллаборант был бывшим "начальником" так называемого "управления народной милиции" квазиреспублики в Луганской области.
Впоследствии сын коллаборанта Иван Филипоненко сказал, что в машине погибшего якобы сработало взрывное устройство. В результате взрыва Михаил Филипоненко получил травмы несовместимые с жизнью.
Захватчики написали о ликвидации Филипоненко / Скриншот из вражеского телеграм-канала
Филипоненко могли подорвать свои
Украинский журналист Денис Казанский написал, что российский оккупант Егор Гузенко в своем телеграм-канале отметил, что коллаборанта Филипоненко могли подорвать свои.
Характерно, что этих предателей вообще никому не жалко. Даже тем, кому они пошли служить,
– отметил Казанский.
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор отметил, что Филипоненко стал третьим за год ликвидированным коллаборантом. Чиновник уточнил, что автомобиль предателя взорвался утром 8 ноября во временно оккупированном Луганске.
Чиновник отметил, что во временно оккупированной Луганской области продолжается очередная волна зачистки находившихся у истоков создания так называемой "республики" в Луганской области. Первая началась с "загадочных" смертей 8 – 9 лет назад. Тогда коллаборанты делили сферы влияния.
Теперь ряды строителей "республики" чистят россияне. Был Корнет – исчез Корнет. Говорят, что жив, правда. Не понравился "прокурор" Горенко – что-то взорвалось в кабинете. Какие-то неприятности произошли в доме бывшего таможенника псевдореспублики Афанасьевского,
– отметил Артем Лысогор.
Глава ОВА отметил, что коллаборанты строили фундамент "народной республики", поэтому под фундаментом и останутся.
В Луганске взорвали Корнета: коротко
- Во временно оккупированном Луганске в мае 2023 года подорвали "министра внутренних дел" Игоря Корнета. Тогда взрыв прогремел в барбершопе. Писали, что он находился в реанимации. Оккупанты отмечали, что его состояние якобы "стабильное".
- Тогда издание "Донбасс.Реалии" отмечало, что за власть в оккупированном Луганске боролись главарь группировки псевдореспублики Леонид Пасечник и Корнет.
- Подробнее о деятельности Корнета – читайте по ссылке.