Изнасиловали и убили девочку: жители Мариуполя рассказали об ужасах, которые совершают кадыровцы в городе

Российские оккупанты не гнушаются совершать хаос и военные преступления во временно оккупированном Мариуполе. Так, местный житель, который находится в городе, рассказал, что кадыровцы изнасиловали и убили девочку в одном из мариупольских хостелов.

Кроме того, войска Кадырова регулярно устраивают бойни на территории украинского города. К тому же они могут терроризировать местных жителей Мариуполя.

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Мариупольцы напуганы поведением кадыровцев

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором в голосовой версии подали сообщение одного из местных жителей оккупированного города. Андрющенко подчеркнул, что это сообщение записала на видео инфомониторинговая группа "Ї" из одного из пророссийских чатов Мариуполя.

На нем мариуполец жалуется, что кадыровцы терроризируют местное население. В частности, они поселились в хостеле возле местного ресторана "Гуси-Лебеди" и там устраивают свои порядки.

Мариупольец рассказал об ужасах жизни в оккупированном городе: смотрите видео

Он отметил, что однажды в этом отеле кадыровцы изнасиловали и убили местную девочку. Также они почти каждый день стреляют из огнестрельного оружия и бросаются в людей ножами. Однажды кадыровские солдаты попали в местного охранника и порезали ему части тела и одежду.

Кроме этого, мариуполец сказал, что в оккупированном городе каждый день случаются ДТП на каждом шагу. Ведь кадыровцы пренебрегают правилами дорожного движения и вообще говорят, что "в городе законов нет". Поэтому почти каждый день на одном и том же повороте в городе разбиваются насмерть люди.

Какая жизнь во временно оккупированном Мариуполе