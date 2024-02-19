В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: партизаны заявляют о сбитом самолете

О взрывах в городе сообщили около 9 часов утра. Серию было слышно во всех районах Мариуполя. По данным СМИ, особенно громко – в Приморском, передает 24 Канал.

Кстати На Востоке Воздушные силы уничтожили сразу 3 российских истребителя

Что уже известно о взрывах

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что утром 19 февраля Воздушные силы уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Командующий Николай Олещук уточнил, что на Восточном направлении сбили Су-34 и Су-35.

Сопротивление сообщает о минус одном российском самолете. Советник городского главы рассказал, что было два взрыва.

После чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Мариупольский район подтверждает падение в районе села Рыбацкое. Точное место падения установить на сейчас невозможно,

– отметил Петр Андрющенко.

Также добавил, что все подъезды и подходы в район изолированы. Большая концентрация оккупантов.

Учитывая опыт наших источников информации, это либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет,

– написал советник мэра.

Также добавил, что стоит подождать данные Воздушных сил. Впрочем, учитывая реакцию россиян и даже попытку разогнать тезис, мол, на подлете к Мариуполю якобы "был сбит вражеский истребитель", ждем хорошие новости, добавил Андрющенко.