"Медицина на нуле": в оккупированном Мариуполе скончался годовалый ребенок
Источник:Мариупольский городской совет
Во временно оккупированном Мариуполе на юге Донецкой области скончался годовалый ребенок. Врачи не смогли помочь малышу.
Мариупольский городской совет рассказал, что в городе нет детской больницы. Более того, там нет даже элементарных средств для обследования.
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Почему в Мариуполе умер ребенок
Детская медицина на нуле. В оккупированном Мариуполе умер годовалый ребенок. Причина – отсутствие оборудования и профессиональных врачей,
– заявили в городском совете.
Там рассказали, что жительница города написала в местном паблике, что ее ребенок стал бледен. После этого она отвезла малышей в больницу Мариуполя, однако там ребенку не помогли:
- ребенку была необходима компьютерная томография, но аппарата в медучреждении нет;
- врачи сделали укол, однако даже не сказали родителям какой.
После чего сказали, что нужно вести ребенка в Донецк, потому что "в городе детской больницы нет и класть ребенка негде". Но вечером ребенок умер,
– рассказали местные власти.
В горсовете объяснили, что ситуация в городе катастрофическая. Там не хватает врачей и медицинских препаратов, нет современного оборудования, ведь его уничтожили или увезли россияне.
"Люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы сообщали об отсутствии инсулина", – отметили власти.
Россия цинично убивает украинских детей
- На оккупированных территориях и в результате обстрелов россиян с начала полномасштабной войны, начатой Россией, уже погибли по меньшей мере сотни невинных украинских детей.
- По состоянию на 18 августа, согласно данным ювенальных прокуроров, Россия убила в Украине уже 502 детей. Получили ранения различной степени тяжести более 1 099 малышей.
- Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 299, Киевской – 129, Херсонской – 120.
- Кстати, Россия депортировала или принудительно переместила из Украины 19 546 детей. К сожалению, вернуть удалось только 386 украинских малышей.