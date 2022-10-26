В оккупированном Шахтерске вспыхнул огромный пожар: может гореть нефтебаза

О мощных прилетах во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области сообщают в пропагандистских телеграм-каналах. Сообщается, что может гореть нефтебаза.

Следует отметить, что еще в 2014 году российские захватчики переместили в Шахтерск свое лучшее и мощное ПВО. Однако, похоже, что "бавовнятку" удалось обыграть врагов.

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Що відомо про пожежу в Шахтарську

В телеграм-каналах временно оккупированного Донецка сообщается, что нефтебаза горит в железнодорожном районе. Пламя настолько сильное, что его видно из соседних населенных пунктов.

Масштабный пожар в оккупированном Шахтерске: смотрите видео

Захватническая "администрация" города говорит, что мощный удар нанесли ВСУ. Также сообщают, что пожарный поезд из Иловайска уже отправлен в Шахтерск для ликвидации пожара.

Оккупационные власти убеждают, что пострадавших нет. Вероятно, у российских захватчиков, как всегда, "все идет по плану".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал гигантское возгорание на нефтебазе. Он отметил, что горят 12 цистерн с топливом.

Кажется, проблема у оккупантов с заправкой техники на следующие дни гарантирована,

– иронически замечает советник.

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Какая ситуация сейчас на Донетчине

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Однако, украинские защитники продолжают выбивать врага с законной территории Украины.

Российские пропагандисты распространяют много дезинформации и слухов вокруг Бахмута. Они утверждают, что россияне контролируют город, однако их войска действуют не по всему городу.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты отчаянно пытаются захватить Авдеевку. Однако в американском Институте ведения войны считают, что путинские войска вряд ли смогут это сделать.

Напомним, что вечером 19 октября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. "Хлопок" пришел в гости к оккупантам. Прилет был в так называемую администрацию захватчиков.

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