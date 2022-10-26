Варто зазначити, що ще у 2014 році російські загарбники перемістили в Шахтарськ своє найкраще та найпотужніше ППО. Однак, схоже, що "бавовнятку" вдалося обіграти ворогів.

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Що відомо про пожежу в Шахтарську

У телеграм-каналах тимчасово окупованого Донецька повідомляють, що нафтобаза горить у залізничному районі. Загарбницька "адміністрація" міста каже, що потужного удару завдали ЗСУ.

Масштабна пожежа в окупованому Шахтарську: дивіться відео