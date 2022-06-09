В оккупированном Стаханове горит стадион вместе с базой вагнеровцев – СМИ

Ночью в оккупированном россиянами Стаханове вспыхнул стадион, где, вероятно, расположена база "вагнеровцев". В результате пожара удалось выжить только одному наемнику.

Известно об одном уцелевшем наемнике

По информации СМИ, стадион в Стаханове Луганской области вспыхнул ночью и горел до утра. Сообщается, что в последнее время там размещалась база российских наемников ППК "Вагнер".

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По предварительной информации в СМИ и социальных сетях, в результате пожара известно только об одном наемнике, которому удалось выжить. Впрочем, сообщений о погибших в Стаханове, расположенном к западу от Луганска и к югу от Северодонецка, пока нет.

В СМИ и соцсетях публикуют фото и видео из Стаханова, находящегося под российской оккупацией с 2014 года.

Смотрите видео пожара в Стаханове

Очевидцам с утра удалось зафиксировать столб серого дыма над Стахановым, вызванный пожаром на стадионе. Также есть кадры непосредственно вблизи стадиона.



В оккупированном Стаханове горел стадион / Фото с телеграмму Оперативный ВСУ



Стадион в оккупированном Стаханове / Фото "Думская"

Какая ситуация в Луганской области

Вооруженные силы России оккупировали 95% территории Луганской области, после чего пытаются захватить Северодонецк. По предварительным данным Луганской ОВА, войска агрессора контролируют большую часть города .

Кроме Северодонецка, российская армия беспощадно обстреливает Лисичанск. Россияне избивают из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что в Лисичанске почти не осталось уцелевших зданий .

В результате обстрела Лисичанская погибла женщина и получила ранение ее дочь. Всего в Луганской области за сутки от обстрелов погибли 4 человека и еще 5 ранены.

Также Сергей Гайдай информировал, российским войскам приказали захватить Северодонецк до 10 июня и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Украинские военные удерживают оборону в Северодонецке и Луганской области. Сергей Гайдай убежден, что Украина за 2-3 суток сможет зачистить Северодонецк , если наши силы получат дальнобойную артиллерию. Именно такое оружие ВСУ обещали передать США и Великобритания.

Гайдай заявил, что россиянам не взять Северодонецк в "их даты": смотрите видео