Из техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов – посмертно
15 сентября 2022 , 04:43Читати новину українською
Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Массово забирают даже студентов.
Так, из горного техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Эти студенты были "мобилизованы".
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Студенты погибли
Отчислили из учебы посмертно. Известно, что это были местные ребята.
Очевидно, что такое количество погибших не только из-за молодого возраста студентов, но и потому, что россияне бросают людей с оккупированных территорий в первые ряды фронта – на "пушечное мясо".
Как "мобилизуют" на оккупированных территориях
- Захватчики проводили незаконную принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. Мужчин хватают прямо на улицах. При этом людей могут пытать или даже расстреливать.
- Правозащитники публиковали данные, что россияне незаконно забрали в свою армию более 100 тысяч мужчин с оккупированного Донбасса. Почти четверть людей уже погибла в боях.
- В сентябре украинские военные взяли в плен "мобилизованных" из Лисичанска. Россияне только в июле оккупировали этот город. Они даже не успели разобрать завалы, как уже провели "мобилизацию".
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