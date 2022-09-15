Из техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов – посмертно

15 сентября 2022 , 04:43
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Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Массово забирают даже студентов.

Так, из горного техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Эти студенты были "мобилизованы".

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Студенты погибли

Отчислили из учебы посмертно. Известно, что это были местные ребята.

Очевидно, что такое количество погибших не только из-за молодого возраста студентов, но и потому, что россияне бросают людей с оккупированных территорий в первые ряды фронта – на "пушечное мясо".

Как "мобилизуют" на оккупированных территориях

Обратите внимание! Украинские власти просят людей с оккупированных территорий сообщать о принудительной "мобилизации". Людям гарантируют анонимность и безопасность.

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Автор: Ольга Музика