В оккупированных Херсоне и Скадовске слышали взрывы: виден дым

Около 14:00 6 июля в оккупированном Херсоне и Скадовске слышали взрывы. Как сообщили херсонцы, над городом поднимается дым.

Тем временем в Скадовске сообщили о возможном "прилете". Звук был очень громким.

К теме Несколько отраженных штурмов на Донбассе, бои возле Луганского: карта боевых действий 6 июля

Над Херсоном поднимается черный дым

Черный дым над Херсоном, пишут в телеграм-каналах, поднимается в районе железнодорожного вокзала. Он очень сильно и быстро разрастается. Дымовое облако видно из разных уголков населенного пункта.

При этом, говорят местные жители, прилетов вроде бы не было. Возле самого эпицентра пожара – очень много оккупантов, которые пока просто наблюдают. Что именно горит – пока неизвестно, однако этот объект был под охраной.

Смотрите видео пожара в Херсоне / Видео из телеграм-канала "Ху*вый Херсон"

В Скадовске могли быть "прилеты"

Над Скадовском, по информации телеграм-канала "Ху*вый Херсон", россияне могли сбить ракету – в пригороде. Это произошло недалеко от лагеря, где проживают российские военные. Именно обломки якобы могли упасть на город. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

В то же время в соцсетях есть версия и относительно возможного "прилета" в Скадовске. Пишут, что могло попасть по военной базе россиян. На видео действительно видна ракета и слышен очень громкий взрыв.

Смотрите видео возможного "прилета":

Читайте также В оккупированном Донецке детонирует огромный склад боеприпасов россиян

Ситуация на оккупированной части Херсонской области: последние новости

В Херсонской области из-за постоянных обстрелов загорелись поля пшеницы. Тушить пожары некому, поэтому ликвидируют пламя сами аграрии собственными силами.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, оккупанты перебрасывают войска с Запорожского направления на Херсонское.

Тем временем оккупанты назначают свою так называемую "власть". Так, "правительство" возглавил сергей елисеев – бывший сотрудник фсб.

О значении взрывов на российских складах – в видео:

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это – не ошибка, а позиция редакции в отношении действий государств-террористов и отдельных людей, которые поддержали полномасштабное вторжение в Украину.