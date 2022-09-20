В оккупированных Энергодаре и Скадовске слышали взрывы

После обеда в оккупированных Энергодаре и Скадовске прогремели взрывы. В Энергодаре, вероятно, оккупанты совершили очередную провокацию на Запорожской АЭС.

Информация о взрывах в Энергодаре появилась около 15:10, пишет 24 канал. Местные жители в соцсетях информируют об обстрелах и "прилетах" в районе Запорожской АЭС.

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Взрывы раздавались в Запорожье и Херсонщине

Пока официального подтверждения от украинских властей относительно взрывов в Энергодаре не было.

Также, как пишет "Суспільне", звуки взрывов были слышны в оккупированном Скадовске Херсонской области. Информация от местных жителей о взрывах появилась около 15:10.

Оккупанты терроризируют жителей Энергодара

Российские военные систематически терроризируют жителей оккупированного Энергодара. В понедельник, 19 сентября, захватчики также устроили провокации в Энергодаре. Местные жители сообщили об обстрелах противоположного берега Каховского водохранилища.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов информировал, что россияне запускают снаряды по объектам промышленной зоны города. Обстрелы привели к тому, что в нескольких микрорайонах города исчезло водоснабжение.

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Кроме того, оккупанты угрожают Энергодару и всей Украине провокациями на Запорожской АЭС. Россияне, оккупировавшие ЗАЭС, неоднократно обстреливали атомную станцию. Также известно, что территория ЗАЭС – заминирована.

На фоне угрозы ядерной катастрофы на ЗАЭС побывала миссия МАГАТЭ, констатировавшая нарушение физической целостности ЗАЭС. Но в МАГАТЭ не обвинили в этом россию. Также в отчете МАГАТЭ подтвердило, что россия разместила военную технику на территории ЗАЭС.

В Херсонской области готовят "референдум"

На оккупированной территории Херсонщины захватчики планируют провести псевдореферендум. В частности, 20 сентября гауляйтер Херсонщины владимир сальдо заявил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума".

Он сказал, что после так называемого "референдума" обратится к владимиру путину по включению Херсонщины в состав россии.

В Украине уже предупредили, что поддержащие "референдум" станут на путь колаборанства. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что большинство людей, давших согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения "референдума", уже идентифицированы.

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