В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34

Возле Бахмута наши пограничники сбили вражеский Су-34. Он появился около позиций военнослужащих Госпогранслужбы.

Соответствующую информацию сообщила 24 каналу Государственная пограничная служба Украины. Это произошло 3 декабря.

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Как наши пограничники сбили вражеский Су-34

Когда вражеский самолет СУ-34 появился рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, по нему сразу отработал расчет ПЗРК. Точным выстрелом пограничники приземлили вражескую "птичку",

– сообщили в ГПСУ.

Кроме того, пограничники рассказали, что они стойко удерживают свои позиции.

"Уничтожаем и продолжаем уничтожать оккупантов. Им на нашей земле не будет покоя", – добавили в Госпогранслужбе.

ВСУ сбили два вражеских самолета на Востоке

Утром 29 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные мощно отработали по врагу.

В частности, украинская авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике захватчиков. Как следствие, наши военнослужащие сбили:

Су-25 – на Бахмутском направлении;

и Су-24 – на Лисичанском.

Следует заметить, что потери россиян на войне приятно поражают. Так, на утро 3 декабря ВСУ уничтожили уже 90 600 оккупантов. Кроме того, у врагов уже точно нет:

танков – 2 917 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;

РСЗО – 395 единиц;

средств ПВО – 210 единиц;

самолетов – 280 единиц;

вертолетов – 263 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;

крылатых ракет – 531 единица;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;

специальной техники – 163 единицы.

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