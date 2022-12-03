В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34
Возле Бахмута наши пограничники сбили вражеский Су-34. Он появился около позиций военнослужащих Госпогранслужбы.
Соответствующую информацию сообщила 24 каналу Государственная пограничная служба Украины. Это произошло 3 декабря.
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Как наши пограничники сбили вражеский Су-34
Когда вражеский самолет СУ-34 появился рядом с позициями военнослужащих Госпогранслужбы, по нему сразу отработал расчет ПЗРК. Точным выстрелом пограничники приземлили вражескую "птичку",
– сообщили в ГПСУ.
Кроме того, пограничники рассказали, что они стойко удерживают свои позиции.
"Уничтожаем и продолжаем уничтожать оккупантов. Им на нашей земле не будет покоя", – добавили в Госпогранслужбе.
ВСУ сбили два вражеских самолета на Востоке
Утром 29 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные мощно отработали по врагу.
В частности, украинская авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике захватчиков. Как следствие, наши военнослужащие сбили:
- Су-25 – на Бахмутском направлении;
- и Су-24 – на Лисичанском.
Следует заметить, что потери россиян на войне приятно поражают. Так, на утро 3 декабря ВСУ уничтожили уже 90 600 оккупантов. Кроме того, у врагов уже точно нет:
- танков – 2 917 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 единиц;
- средств ПВО – 210 единиц;
- самолетов – 280 единиц;
- вертолетов – 263 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 531 единица;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
- специальной техники – 163 единицы.
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ВСУ регулярно "минусуют" вражескую авиацию
- 7 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты применили авиацию для обстрелов Херсонской области. Однако наши военнослужащие "приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
- 3 ноября Сухопутные войска ВСУ сообщили, что им удалось сбить вражеский самолет возле Бахмута. Вероятно, из него россияне планировали бить по ВСУ.
- Кроме того, 1 ноября в Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ми-8. Его удалось уничтожить бойцам зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Восток".