Оккупанты начали очередную дроновую атаку на Украину. Возле Черкасс раздались взрывы.

Около 22:00 в Черкасской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Черкассах 3 августа?

В 22:53 Воздушные силы сообщили, что в направлении Черкасс двигаются вражеские БПЛА.

В 23:05 глава ОВА Игорь Табурец предупредил Черкасский район о повышенной опасности из-за российских дронов.

В 23:19 журналисты Общественного рассказали о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города.

В 23:23 военные уточнили, что БПЛА двигаются в центральной части и на севере Черкасской области в западном направлении.

Мониторы пишут, что в Черкасской области находятся 5 дронов.

К слову, вечером 3 августа был зафиксирован вылет до 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области. Оккупанты могут осуществлять передислокацию бортов на аэродром "Оленья" с целью дальнейшего нанесения ракетного удара по территории Украины.