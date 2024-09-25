В окрестностях Угледара оккупантов нет, однако ДРГ пытаются прорываться к городу, – ОВА
Российские диверсионно-разведывательные группы пробуют прорываться в город Угледар, что в Донецкой области. Однако Вооруженные Силы Украины их уничтожают.
Об этом в среду, 25 сентября, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Российские ДРГ пытаются прорваться в Вугледар
Согласно его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли "огромное количество вражеской техники".
В окрестностях города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить, то есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет,
– рассказал Филашкин.
Сейчас в городе остаются около сотни человек. Отмечается, что они отказываются выезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, поскольку все пути простреливаются.