Миссия ООН вскоре прибудет в Еленовку, где россия совершила теракт против украинских пленных

В Еленовку, где россияне устроили массовое убийство пленных, прибудет миссия ООН. Точная дата пока не озвучивается.

О том, что это должно произойти в ближайшие дни, 7 сентября заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее выступление.

Заметьте 40 дней спустя: как родные бойцов и Красный Крест реагируют на теракт в Оленовке

Что известно о миссии ООН в Еленовку

По словам представительницы Организации объединенных наций, целью миссии будет выяснить обстоятельства трагических событий 29 июля. Ди Карло поблагодарила Украину и россию "за конструктивный подход и подготовку к этой миссии". Также сказала, что ООН рассчитывает на дальнейшую поддержку стран.

Глава миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам,

– сказала представительница ООН.

В этот день также в Совбезе обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. В частности, отчет МАГАТЭ, обнародованный накануне.

Главное о трагедии в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 произошел сильнейший взрыв. Он разрушил помещение, где находились многие пленные украинцы. Российские источники указывают, что были убиты около 40 украинцев. По состоянию на сентябрь даже неизвестны их имена. В то же время ни один "сотрудник" колонии не получил ранений.

Президент Владимир Зеленский акцентировал, что это убийство является очередным военным преступлением России. Россияне начали говорить, что это якобы был артиллерийский удар со стороны Украины. Важно, что выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают – теракт в Еленовке, вероятно, совершили термобарическим оружием/ Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS, отсутствие ударного кратера.

Важно – в Киеве почтили память погибших в Еленовке: смотрите видео