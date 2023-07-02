Хотели попить водичку, но что-то пошло не так: в оккупированных Олешках "прилетело" по россиянам

Российские военные никогда не будут чувствовать себя "спокойно" и "по-домашнему" на оккупированных украинских территориях. Так, в городе Олешки на левобережье Херсонской области по нескольким захватчикам вдруг "прилетело".

Это произошло, когда они подошли к одному из магазинов, чтобы попить водичку. Пострадал ли кто-нибудь из российских захватчиков – неизвестно.

Смотрите также Минус почти 800 окупантов и 100 единиц российской техники: потери врага на 2 июля

По россиянам ударили в Олешках

Сухопутные войска Вооруженных сил нашего государства 2 июля в своем телеграм-канале опубликовали видео, где показали, как они работали по оккупантам. На кадрах ясно видно, как дрон со взрывчаткой подлетел во временно оккупированные Олешки на Левом берегу Херсонской области.

По россиянам ударили в оккупированных Олешках / Видео с телеграм-канала Сухопутных войск ВСУ

В это время российские солдаты остановились у одного из местных киосков или магазинчиков, вероятно, чтобы попить воду и отдохнуть. В это время по ним пустили взрывчатку, удар которой не на шутку испугал захватчиков.

От этого удара оккупанты попадали на землю и начали по-пластунски ползать. Через несколько моментов они все же поднялись и дали драпу куда-нибудь в другое место в оккупированном городе.

Недавно в сети показали работу HIMARS по оккупантам

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 22 июня обнародовал видео уничтожение оккупантов и их техники. Эта работа происходила на Бахмутском направлении.

Сырский подчеркнул, что в результате удара минимум восемь россиян стали "двухсотыми". Кроме того, враг также потерял свой миномет "Тюльпан".

Интересное видео также было обнародовано и в Минобороны. Там предупредили оккупантов, которые остаются в аннексированном Крыму, о "горячем туристическом сезоне", а также о "постоянную штормовую погоду". К тому же в министерстве призвали россиян "как можно скорее ехать с Крымского полуострова".