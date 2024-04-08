Местные власти Орска сообщили, что вода не сойдет в ближайшие дни. Местные жители странно комментируют событие, произошедшее в их городе, пишет 24 Канал.
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Орск под водой
Ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал по состоянию на 7 апреля – 11 метров. Это почти на 4 метра выше опасного уровня. Последствия инцидента ощущают и в ближайших населенных пунктах. Затопило два соседних поселка: Никель и Строитель.
В Орске отключили свет и газ в нескольких районах. Сейчас там работают спасатели.
Очень плохо, но ничего не сделаешь. Здесь у всех людей ж*па. Жизнь продолжается, чтобы не случилось. Дом весь в воде, его вообще нет,
– прокомментировал местный житель.
Визит министра России
В Орск с "инспекцией" приехал также министр МЧС России. Пока одни россияне, искали свои дома под водой – другие радостно его встречали. Вместо того, чтобы требовать у своих властей объяснений, люди приветствовали чиновника.
Помашите, помашите министру "МЧС" России,
– кричала жительница Орска.
Прорыв дамбы в Орске: что известно
- В городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, что привело к затоплению. Есть первые жертвы. Местные власти объявили эвакуацию из-за ожидания длительного подтопления города.
- Наводнение в Оренбургской области в дальнейшем распространяется. Затопление лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются жители России – паводок может способствовать распространению различных заболеваний.
- В городе Орск вода продолжает расти. Мэр Оренбурга предупредил о "невиданном наводнении" в течение трех следующих дней. Уже эвакуировали более 6 тысяч человек, а также пострадал соседний город Новотроицк.