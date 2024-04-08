Місцева влада Орська повідомила, що вода не зійде найближчими днями. Місцеві мешканці дивно коментують подію, що сталася в їхньому місті, пише 24 Канал.
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Орськ під водою
Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал станом на 7 квітня – 11 метрів. Це майже на 4 метри вище за небезпечний рівень. Наслідки інциденту відчувають і в найближчих населених пунктах. Затопило два сусідніх селища: Нікель і Строїтель.
В Орську вимкнули світло та газ у декількох районах. Зараз там працюють рятувальники.
Дуже погано, але нічого не зробиш. Тут у всіх людей ж*па. Життя продовжується, щоб не сталось. Дім весь у воді, його взагалі немає,
– прокоментував місцевий мешканець.
Візит міністра Росії
До Орська з "інспекцією" приїхав також міністр МНС Росії. Поки одні росіяни, шукали свої будинки під водою – інші радісно його зустрічали. Замість того, щоб вимагати у своєї влади пояснень, люди вітали посадовця.
Помахайте, помахайте міністру "МЧС" Росії,
– кричала мешканка Орська.
Прорив дамби в Орську: що відомо
- У місті Орськ 5 квітня прорвало греблю дамби, що призвело до затоплення. Є перші жертви. Місцева влада оголосила евакуацію через очікування тривалого підтоплення міста.
- Повінь в Оренбурзькій області надалі розповсюджується. Затоплення лише одна з проблем, з якими стикаються мешканці Росії – паводок може сприяти поширенню різних захворювань.
- У місті Орськ вода продовжує зростати. Мер Оренбурга попередив про "небачену повінь" протягом трьох наступних днів. Вже евакуювали понад 6 тисяч осіб, а також постраждало сусіднє місто Новотроїцьк.