Місцева влада Орська повідомила, що вода не зійде найближчими днями. Місцеві мешканці дивно коментують подію, що сталася в їхньому місті, пише 24 Канал.

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Орськ під водою

Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал станом на 7 квітня – 11 метрів. Це майже на 4 метри вище за небезпечний рівень. Наслідки інциденту відчувають і в найближчих населених пунктах. Затопило два сусідніх селища: Нікель і Строїтель.

В Орську вимкнули світло та газ у декількох районах. Зараз там працюють рятувальники.

Дуже погано, але нічого не зробиш. Тут у всіх людей ж*па. Життя продовжується, щоб не сталось. Дім весь у воді, його взагалі немає,

– прокоментував місцевий мешканець.

Візит міністра Росії

До Орська з "інспекцією" приїхав також міністр МНС Росії. Поки одні росіяни, шукали свої будинки під водою – інші радісно його зустрічали. Замість того, щоб вимагати у своєї влади пояснень, люди вітали посадовця.

Помахайте, помахайте міністру "МЧС" Росії,

– кричала мешканка Орська.

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