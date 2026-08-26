Об этом сообщает Reuters.

Что известно о пожаре в родильном отделении

Пожар начался около 7 утра по местному времени в Пакистанском институте медицинских наук (PIMS) в отделении материнства и детства больницы.

Предположительно, трагедия произошла из-за неисправности систем кондиционирования воздуха.

В отделении находились 16 новорожденных. Один ребенок был спасен.

Премьер-министр Шехбаз Шариф поручил властям провести немедленное расследование.

"Виновных следует установить и принять самые строгие меры", – говорится в заявлении.

Этот инцидент стал одним из самых масштабных по количеству жертв среди пожаров в больницах страны за последние годы, где государственная медицина субсидируется, однако учреждения остаются недофинансированными и перегруженными, а контролирующие органы регулярно критикуют государственные учреждения за неэффективное управление.

По словам свидетеля Reuters, отделение было оцеплено, а возле здания больницы были замечены машины скорой помощи.

PIMS расположен прямо в центре Исламабада. Что еще на прошлой неделе там кратковременно лечился бывший премьер-министр Имран Хан. Это одна из главных государственных больниц города.

Напомним, что в конце мая в Пакистане произошел кровавый теракт. Автомобиль с взрывчаткой протаранил поезд. Погибли по меньшей мере 24 человека. Еще более 70 человек получили ранения, среди них много женщин и детей.