Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про пожежу у пологовому
Пожежа почалася близько 7 ранку за місцевим часом у Пакистанському інституті медичних наук (PIMS) у відділенні материнства та дитинства лікарні.
Попередньо трагедія сталася через несправність систем кондиціонування повітря.
У відділенні було 16 новонароджених. Одну дитину було врятовано.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф доручив владі провести негайне розслідування.
"Винуватців слід встановити та вжити найсуворіших заходів", – йдеться у заяві.
Цей інцидент став одним із наймасштабніших за кількістю жертв пожеж у лікарнях країни за останні роки, де державна медицина субсидується, однак заклади залишаються недофінансованими та перевантаженими, а контролюючі органи регулярно критикують державні установи за неефективне управління.
За словами свідка Reuters, відділення було оточене, а біля будівлі лікарні були помічені машини швидкої допомоги.
PIMS розташований просто в центрі Ісламабаду. Ще минулого тижня там короткочасно лікувався колишній прем'єр-міністр Імран Хан. Це одна з головних державних лікарень міста.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Пакистані стався кривавий теракт. Авто з вибухівкою протаранило поїзд. Загинули щонайменше 24 людини. Ще понад 70 осіб отримали поранення, серед них багато жінок і дітей.