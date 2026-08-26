Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про пожежу у пологовому

Пожежа почалася близько 7 ранку за місцевим часом у Пакистанському інституті медичних наук (PIMS) у відділенні материнства та дитинства лікарні.

Попередньо трагедія сталася через несправність систем кондиціонування повітря.

У відділенні було 16 новонароджених. Одну дитину було врятовано.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф доручив владі провести негайне розслідування.

"Винуватців слід встановити та вжити найсуворіших заходів", – йдеться у заяві.

Цей інцидент став одним із наймасштабніших за кількістю жертв пожеж у лікарнях країни за останні роки, де державна медицина субсидується, однак заклади залишаються недофінансованими та перевантаженими, а контролюючі органи регулярно критикують державні установи за неефективне управління.

За словами свідка Reuters, відділення було оточене, а біля будівлі лікарні були помічені машини швидкої допомоги.

PIMS розташований просто в центрі Ісламабаду. Ще минулого тижня там короткочасно лікувався колишній прем'єр-міністр Імран Хан. Це одна з головних державних лікарень міста.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Пакистані стався кривавий теракт. Авто з вибухівкою протаранило поїзд. Загинули щонайменше 24 людини. Ще понад 70 осіб отримали поранення, серед них багато жінок і дітей.